Певицу Maruv обокрали в центре Киева

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, стала жертвой кражи. Неизвестные похитили из автомобиля звезды сумку с документами и новогодними подарками, сообщает "Москва 24".
Как уточнила Maruv, автомобиль был припаркован на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. "Ребят, если вы были в этом районе и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ. Повторюсь, там были все мои документы", – цитирует Анну Корсун телеканал "360".
Напомним, что в марте 2018 года украинскую певицу обокрали в аэропорту Киева. Злоумышленники вскрыли чемодан артистки и забрали все ее вещи. Maruv тогда рассказала, что преступники похитили всю ее бижутерию, вероятно, приняв за драгоценности.
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