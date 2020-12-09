Кожевникова бросилась спасать увядающую красоту

Актриса с юмором восприняла нападки бестактных поклонников. В личном блоге знаменитость поделилась селфи с маской на лице. Как отметила артистка, кто-то написал, что она уже старая. "Вот омолаживаюсь теперь", – сыронизировала Мария Кожевникова над попыткой спасти увядающую красоту.
Поклонники с восторгом восприняли шутку актрисы. Многие отметили, что звезда отлично выглядит для своего возраста. "У доброжелательных и сердечных людей красота с годами не пропадает, а множится! Пусть завидуют! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие злые люди, сами как будто молодеют 😂 вы прекрасно выглядите", "Ну как бы там ни было уже не 25 лет. А в вашем возрасте и лишнюю морщинку и кг позволить себе можно", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Мария Кожевникова призналась, что не хочет быть зависимой от мужа. Урок жизни девушка получила еще в детстве, когда родители развелись. Мать Маши осталась у разбитого корыта, так как всю себя посвятила семье.
Тогда будущая актриса решила, что сделает все, чтобы иметь профессию, которая подарит ей финансовую стабильность. Помимо карьеры в кино звезда занимается бизнесом. Например, скоро Мария Кожевникова собирается представить проект, связанный с производством экопродукции.
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