"Мне нужны были деньги": Тутта Ларсен стала жертвой обстоятельств

Тутта Ларсен сделала откровенное признание. Ведущая столкнулась с ситуацией, в которой оказываются многие молодые матери.

Звезда рассказала, что из-за плотного рабочего графика у нее появилось чувство вины перед детьми. Тутта Ларсен почувствовала себя заложницей ситуации.

Ведущая отметила, что не могла нормально выстроить свою жизнь. Например, работая на радио "Маяк", когда родилась ее дочь Марфа, знаменитости было запрещено брать девочку с собой. Поэтому Тутте Ларсен приходилось сцеживать молоко и по полдня не кормить ребенка грудью.

При этом уйти с работы и уделять больше времени детям ведущая не могла. "Мне нужны были деньги", – поделилась она. Сейчас она понимает, что можно было спокойно найти другую работу, где выполнялись бы ее условия. Но тогда Тутта Ларсен не была достаточно уверена в себе, чтобы выбрать приоритетом детей и себя.

Сейчас Тутта Ларсен счастлива в браке с Валерием Колосковым. Пара воспитывают троих детей: десятилетнюю Марфу, пятнадцатилетнего Луку и пятилетнего Ивана.

Ранее Тутта Ларсен сделала шокирующее признание. Оказывается, в свое время медики сказали ведущей, что она больна ВИЧ. Найти в себе силы двигаться дальше знаменитости помогла вера.