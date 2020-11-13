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"Вы умираете": Тутте Ларсен диагностировали неизлечимое заболевание

Тутта Ларсен. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Тутта Ларсен сделала шокирующее признание. Оказывается, в свое время медики сказали телеведущей, что она больна ВИЧ.
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Звезда стала героиней ютуб-шоу "Эмпатия Мануччи" с Вячеславом Манучаровым. Она рассказала, что во время первой беременности врачи диагностировали ей ВИЧ.

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Тутта Ларсен пережила по-настоящему трудный период 20 лет назад. Журналистка была на большом сроке беременности, когда ее муж, гитарист Максим Галстьянов, приводил в дом любовницу. Предательство сильно ударило по здоровью радиоведущей. Вскоре она узнала, что у ребенка развилась патология сердца. Знаменитость сделала аборт. Теперь одна жалеет об этом.

Оказалось, врачи запугали Тутту Ларсен смертельным диагнозом. Потрясения ввергли ее в жуткое эмоциональное состояние. "Мне что только не ставили, даже иммунодефицит", – поделилась звезда. Она отметила, что медики говорили ей страшные вещи: "Вы умираете, у вас отказывают все системы в организме".

Тутта Ларсен рассказала, что первые два месяца после родов она не хотела жить. Целыми днями она лежала дома и не понимала, зачем продолжать существовать. По словам ведущей, позже ее госпитализировали в клинику, где Ларсен пролежала четыре месяца. Врачам пришлось спасать Тутту от сепсиса.

Найти в себе силы двигаться дальше знаменитости помогла вера. Сейчас она счастливо замужем за бренд-менеджером крупной компании Валерием Колосковым и воспитывает троих детей.

Автор: 13 ноября 2020, 13:49 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

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