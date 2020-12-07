Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза

В личном блоге Архип Глушко опубликовал видео с тренировки по полденсу. На кадрах наследник артистки в одних трусах крутится на пилоне. Юноша выполняет различные задания по просьбе преподавателя и позирует на камеру. Судя по видео, сын Наташи Королевой находится в прекрасной физической форме. Парню с легкостью удается забираться на огромную высоту и удерживаться с помощью силы рук.
Архип Глушко отметил, что из всех его спортивных увлечений это самое необычное. "Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом", – говорит сын Наташи Королевой.
По словам наследника артистов, первые шаги в танцах у шеста дались ему непросто. Долгое время молодой человек страдал боли, но затем привык. "Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков", – отметил Архип Глушко.
Напомним, в начале осени Наташа Королева и Тарзан попали в грязный скандал. Любовница стриптизера заявила, что беременна от него, а певица обвинила девушку в краже драгоценностей. Позднее выяснилось, что никакого ребенка не существует, а вот с пропажей ценностей разбирается полиция.
В интервью Ксении Собчак Наташа Королева заявила, что простила мужа. Также она добавила, что сын с трудом переносит проблемы в семье, однако верит, что родители сами разберутся.
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