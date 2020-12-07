Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) в этом году исполнилось 18 лет. Парень ищет себя и пробует все новое. Недавно мальчика засняли, когда он играл на гитаре в пешеходном переходе, теперь же парень решил научиться танцевать стриптиз.

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