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"Пришла ко мне во сне": умершая от рака Жанна Фриске благословила известную певицу

Жанна Фриске. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях в эфир вышел очередной выпуск программы "Суперстар. Возвращение" на НТВ. В шоу приняла участие певица 90-х Алиса Мон, которая исполнила песню покойной артистки Жанны Фриске.
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В свежей программе артисты спели композиции тех, кого уже нет на этом свете. Отец Жанны Фриске прослезился во время выступления Алисы Мон, которая исполнила композицию Жанны "Ла-ла-ла".

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Во время выступления на мониторе показывали кадры из клипов Жанны Фриске. Алиса Мон призналась, что ужасно нервничала перед номером. Накануне выступления ей приснилась Жанна. Она была в красном. Алиса Мон посмотрела в соннике, что это значит, и поняла, что покойная певица благословляет ее. Выступление впечатлило членов жюри.

Напомним, что бывшая солистка группы "Блестящие" Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком. На ее лечение собирали деньги по всему миру.

После смерти звезды разгорелся скандал из-за оставшихся денег, которые не пришлось истратить на лечение. Родные Жанны Фриске получили претензию от "Русфонда" с требованием вернуть средства. В августе 2019 года деньги вернули в организацию.

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Автор: 7 декабря 2020, 15:40 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Как растет сын Жанны Фриске

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