"Сердце кровью обливается": потерявшая все Королева осталась у разбитого корыта

Дизайнер Аника Керимова много лет обшивает Наташу Королеву. Во время недавней встречи певица пожаловалась знаменитому модельеру на непрстое финансовое положение. Мол, осталась у разбитого корыта.
"Я закрыла свой салон красоты. В него во время пандемии нужно было вкладывать большие деньги, поэтому решила отказаться", – передает Аника слова .живущей в страшной нужде артистки. – Помимо закрытия салоны красоты, Королева распустила и свой музыкальный коллектив – платить музыкантам звезда больше не в силах. "Сердце кровью обливается, у меня коллектив – суперпрофи, – призналась звезда. – Но больше содержать их не могу".
"Наташа, конечно, переживает из-за этой ситуации, – уверяет Керимова. – А как ей еще поступить, если концертов и выступлений нет и в ближайшее время из-за пандемии не предвидится?"
Напомним, первые новости о закрытии салона Королевой на Мосфильмовской улице, в котором оказывались парикмахерские и спа-услуги, делали маникюр и массаж, появились еще в июне. "Я решила, что даже после отмены всех ограничений не буду открывать салон", – заявила тогда исполнительница.
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Подросток