"Глаза застилали слезы!": мать Тимати откровенно о судьбоносном романе

Счастливая бабушка звездных детей рэпера Тимати активно ведет инстаграм-канал, в котором любит публиковать фотографии любимой внучки Алисы и выражать мнение по самым разным вопросам. Недавно Симона Юнусова рассказала о возлюбленном, который изменил ее взгляды.
Мать Тимати призналась, что очень долгое время не могла определить свою мировоззренческую национальность. Она воспитывалась в семье отца-атеиста и матери-христианки, хотя по происхождению была еврейкой. Долгое время она металась от изучения одной религии к другой, но после развода с отцом Тимати жизнь расставила все по своим местам. Разрыв с бизнесменом Ильдаром Юнусовым повлек за собой череду необъяснимых обстоятельств в судьбе женщины.
Расставшись с мужем, у Симоны появилось много ухажеров еврейской национальности. Мать Тимати считает, что судьба таким образом давала ей подсказки. Через некоторое время женщина закрутила роман с музыкантом, который исполнял еврейскую музыку, в которую она беззаветно влюбилась. Благодаря этому, Симона Юнусова осознала свою национальную принадлежность.
Вскоре родственники позвали женщину в Израиль, где ранее она никогда не была. Когда самолет начал приземляться, Симона Юнусова посмотрела в иллюминатор на горящие огни Тель-Авива и испытала восторженные эмоции. Она была на 100% уверена, что обрела то, что искала. "Руки дрожали, а глаза застилали слёзы!", – призналась мать Тимати.
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