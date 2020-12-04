А где Валерия? Жаловавшийся на безденежье Пригожин оторвался в Дубае с Викторией Боней

С октября месяца продюсер Иосиф Пригожин находится на отдыхе в Дубае. Оказывается, в его жизни все было не так плохо, как он говорил. Ранее Пригожин жаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавируса в мире. Ведь концерты и другие массовые скопления людей по требованию Роспотребнадзора ограничены.
Поклонники удивлены тем, что при нынешнем курсе валют продюсер может себе позволить несколько месяцев отдыха в жаркой стране. Да еще и при том, что основного заработка сейчас у звезд по сути нет.
Иосиф Пригожин не стал оправдываться. По его словам, он жаловался не на свою жизнь, а переживал за дела коллег. А у него самого с деньгами все нормально. Об этом он рассказал на ютуб-канале "Редакция".
"Я могу в принципе сидеть тихо и никому ничего не говорить, просто затаиться, кайфовать и наслаждаться той жизнью, на которую мы себе заработали", – заявил Иосиф Пригожин.
Стоит отметить, что в Дубае в это время находилась и еще одна звезда шоу-бизнеса – бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня. 27 ноября она отметила свой 41-й день рождения. На днях Иосиф Пригожин как раз отметил лайком ее сексуальное фото в "Инстаграм". Где все это время находилась жена продюсера Валерия, не известно. Однако поклонники уже засекли активность Иосифа Пригожина на полях аккаунта Виктории Бони.
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