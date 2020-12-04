А где Валерия? Жаловавшийся на безденежье Пригожин оторвался в Дубае с Викторией Боней

В начале пандемии продюсер Иосиф Пригожин жаловался, что бедные артисты лишились работы и им не на что жить. Его мысль поддержали многие представители шоу-бизнеса. Но, как выяснилось, в жизни Пригожина все шито-крыто.

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