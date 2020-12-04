"Страшно обидно": Боярская в печали после выхода в свет с мужем

Звездная пара пришла в восторг от картины, которая появится на больших экранах 10 декабря. В своем инстаграм-аккаунте Елизавета Боярская отметила, что это "чудесный, добрый, сказочный, невероятной красоты фильм". Сюжет она назвала захватывающим, а работу актеров, художников и операторов крутой и грандиозной.
Артистка выразила благодарность всей команде создателей ленты. А вот количество зрителей в зале и рассадку Елизавета Боярская назвала "кошмаром". "Для такого масштабного семейного кино 25% рассадка – это кошмар, страшно обидно", – расстроилась звезды.
Всем петербуржцам дочь Михаила Боярского посоветовала сходить на это кино, чтобы зритель "закутался в новогоднее, сказочное настроение и впустил праздник в свое сердце".
Ранее Елизавета Боярская рассказывала, в каких условиях после карантина приходится репетировать артистам. Она отметила, что все они в масках, и не сразу узнаешь родные лица. Актриса добавила, что в театре соблюдаются строжайшие меры безопасности.
Отметим, артисты во время пандемии коронавируса переживают тяжелые времена. Многие остались без съемок и гастролей. В таких условиях актеры ждут выхода новых проектов.
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