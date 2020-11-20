"Чувствую усталость и счастье": Боярская рассказала о долгожданном рождении

Елизавета Боярская поделилась радостной новостью. Артистка призналась, что не верит в происходящее.

Елизавету Боярскую просто переполняют эмоции. В своем инстаграм-аккаунте звезда сообщила, что они с коллегами сыграли долгожданную премьеру спектакля "Братья Карамазовы" в Малом драматическом театре.

Знаменитость отметила, что ей сложно подобрать слова, чтобы описать, что чувствует после того, как на свет родился спектакль, репетиции которого длились четыре года. Кроме того, его премьеру из-за пандемии коронавируса переносили три раза.

"Чувствую усталость и счастье". – описала свои эмоции Елизавета Боярская. Она добавила, что любит и благодарит всех, кто создавал и рождал с ними этот спектакль: все цехи, педагогов, художников. Актриса пообещала, что спектакль будет расти и развиваться.

Напомним, ранее Елизавета Боярская рассказала, в каких условиях во время пандемии приходится репетировать артистам. "Все в масках, и не сразу узнаешь родные лица", – делилась она. Артистка отметила, что в театре соблюдаются строжайшие меры безопасности: уже при входе всем измеряют температуру, затем входящие должны дезинфицировать руки санитайзером, а в столовой места для приема пищи разнесли на безопасное расстояние.

Отметим, артисты во время пандемии коронавируса переживают тяжелые времена. Многие остались без съемок и гастролей. В таких условиях актеры ждут выхода новых проектов.