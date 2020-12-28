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"Оставляли без копейки": Боня рассказала о зарплате участников "Дома-2"

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В одном из интервью Виктория Боня пояснила, что заработная плата жителей телешоу напрямую зависела от их пребывания на проекте. Выяснилось, что только "задержавшимся" актерам выплачивали гонорар, а остальных выставляли за порог с личными вещами.
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Модель вспомнила, что продюсеры "Дома-2" никогда не называли конкретную сумму. Зарплата участников телестройки зависела от их рвения и желания быть самыми запоминающимися героями шоу.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Так и в свое время Виктория Боня осталась без крова и стабильных выплат от ТНТ. По словам звезды, тем, кто попадает на телевизионную стройку, на жизнь точно хватает. Высказывание ведущей подтвердилось в эфире программы "Соловьев Live".

"Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов. Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату – все эти три тысячи долларов", – рассказала Виктория.

Однако всех свернувших с телевизионного пути продюсеры оставляли без копейки. Самой же Боне за те полгода, которые она пробыла на проекте, подняли выплаты до шести тысяч долларов.

Напомним, что Виктория быстро покинула "Дом-2". Телеведущая призналась, что ей было недостаточно денег, которые выплачивали на проекте. Тогда она и приняла решение отправиться в свободное плавание.

Стоит отметить, что продюсеры снова звали ее на "Дом-2". Боне предложили 10-12 тысяч долларов в месяц, однако она требовала в два раза больше, поэтому договоренности так и не были достигнуты.

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Автор: 28 декабря 2020, 05:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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