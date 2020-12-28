"Оставляли без копейки": Боня рассказала о зарплате участников "Дома-2"

Модель вспомнила, что продюсеры "Дома-2" никогда не называли конкретную сумму. Зарплата участников телестройки зависела от их рвения и желания быть самыми запоминающимися героями шоу.
Так и в свое время Виктория Боня осталась без крова и стабильных выплат от ТНТ. По словам звезды, тем, кто попадает на телевизионную стройку, на жизнь точно хватает. Высказывание ведущей подтвердилось в эфире программы "Соловьев Live".
"Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов. Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату – все эти три тысячи долларов", – рассказала Виктория.
Однако всех свернувших с телевизионного пути продюсеры оставляли без копейки. Самой же Боне за те полгода, которые она пробыла на проекте, подняли выплаты до шести тысяч долларов.
Напомним, что Виктория быстро покинула "Дом-2". Телеведущая призналась, что ей было недостаточно денег, которые выплачивали на проекте. Тогда она и приняла решение отправиться в свободное плавание.
Стоит отметить, что продюсеры снова звали ее на "Дом-2". Боне предложили 10-12 тысяч долларов в месяц, однако она требовала в два раза больше, поэтому договоренности так и не были достигнуты.
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