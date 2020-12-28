"Оставляли без копейки": Боня рассказала о зарплате участников "Дома-2"

В одном из интервью Виктория Боня пояснила, что заработная плата жителей телешоу напрямую зависела от их пребывания на проекте. Выяснилось, что только "задержавшимся" актерам выплачивали гонорар, а остальных выставляли за порог с личными вещами.

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