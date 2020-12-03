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Решетова пожаловалась на

Решетова пожаловалась на "несвободу" в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале осени Анастасия Решетова и Тимати объявили о расставании. Почти сразу после разрыва пары стало известно о том, что рэпер собирается участвовать в съемках нового сезона шоу "Холостяк".
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Модель уже неоднократно подкалывала бывшего возлюбленного на эту тему. Также девушке приходится постоянно отбиваться от нападок поклонников, которые уверены, что расставание звезд всего лишь продуманный пиар-ход. Некоторые считают, что после окончания проекта влюбленные снова будут вместе – что ж, время покажет.

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Анастасия Решетова старается не комментировать расставание, по крайней мере, модель избегает негатива. Однако периодически делает странные намеки, которые подписчики толкуют весьма неоднозначно.

Например, накануне в личном блоге девушку спросили, появился ли у нее новый ухажер после разрыва с Тимати. По словам Анастасии Решетовой, она не уверена, что нужно "прыгать" из одних отношений в другие. Модель заявила, что у нее было время насладиться свободой, которой ей так не хватало раньше. Также она отметила, что начала общаться с другими мужчинами.

Один из поклонников назвал звезду эталоном женской красоты и удивился, как это Тимати мог оставить такую девушку. Анастасия Решетова лишь отшутилась: мол, да ничего, скоро рэпер найдет новый "эталон".

Напомним, после расставания пара продолжает воспитывать общего сына Ратмира. Мальчику недавно исполнился год, и бывший возлюбленные много времени проводят с наследником, стараясь сделать все, чтобы он не заметил развода родителей.

Автор: 3 декабря 2020, 17:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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