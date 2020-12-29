"Синяки под глазами": замученный муж Заворотнюк рассказал о серьезном испытании

Этот год выдался тяжелым для фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен не только заботится о своей онкобольной жене Анастасии Заворотнюк, но и усиленно готовится к ледовым шоу вместе с Татьяной Навкой.

В инстаграм-аккаунте супруги Дмитрия Пескова появились кадры с репетиции ледовых шоу "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица", в которых задействован муж Анастасии Заворотнюк. До премьеры осталось совсем немного времени. Она состоится в праздничные дни.

Петр Чернышев работает над представлениями даже по ночам, от чего сильно устает. "Поэтому сейчас синяки под глазами", – объяснил фигурист. Для спортсмена шоу стало настоящим испытанием на прочность. Этого не отрицает и Татьяна Навка, которая тоже оттачивает сложные элементы.

Ранее фигуристка уже показывала уставшего партнера. На опубликованных кадрах запечатлен Петр, который, пытаясь отдышаться, держится за бортик. Тогда Чернышев пожаловался Навке на сильную боль по всему телу.

Напомним, фигурист вынужден усердно работать, чтобы услуги специалистов, которые помогают его супруге Анастасии Заворотнюк справиться с раком. Как сообщали СМИ, сейчас актриса, которая сильно изменилась из-за недуга, находится в загородном доме. Говорят, она пошла на поправку. Однако о ее возвращении в шоу-бизнес пока речи не идет.