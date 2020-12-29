Гвинет Пэлтроу оправдалась за шокирующий внешний вид без макияжа

Недавно в социальных сетях появились забавные фотографии Пэлтроу. Актриса предстала перед поклонниками в очках и разноцветной пижаме, без макияжа. На фото звезда прыгает "звездочкой", широко раскрыв рот. Подписчики порадовались позитивному настрою кумира, однако сначала не поняли, к чему это было.
"Я нашла способ разогнать грустные мысли. Надеваешь что-нибудь с ярким флористическим рисунком и начинаешь активно двигаться, что-нибудь напевая или просто выкрикивая во все горло", – оправдалась Пэлтроу. "Важно стараться чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Есть возможность, старайтесь гулять и выбираться на шопинг", – отметила Гвинет. Также она поделилась наблюдением: если отказаться от макияжа, то внезапно появляется время на множество интересных дел.
Ранее звезда рассказывала журналистам, что любит косметику и парфюмерию, но все должно быть разумно. По ее мнению, важно уметь правильно подбирать и то, и другое под образ и мероприятие, иначе можно попасть в нелепую ситуацию.
Напомним, в 2011 году Гвинет Пэлтроу снялась в фильме Стивена Содерберга "Заражение". Недавно именно эту картину назвали фильмом-предсказанием, так как многие пользователи считают, что авторы предрекли эпидемию коронавируса из Китая за восемь лет до ее начала.
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