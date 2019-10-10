Известная актриса заставила поклонников задохнуться от восторга

Американское издание журнала Elle опубликовало несколько обложек ежегодного голливудского номера, посвященного выдающимся актрисам. Помимо Натали Портман, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и других знаменитостей, участие в проекте приняла Николь Кидман.
В 2018-м номер "Женщины в Голливуде" снимали на волне движения #metoo, осуждающего сексуальное насилие и домогательства. В этом году артистки задаются вопросом: "А куда мы идем теперь?"
Для фотосессии Кидман выбрала прозрачное черное платье от Dior с ультраглубоким декольте, а завершила загадочный образ длинная вуаль. "Для меня большая честь участвовать в проекте вместе с другими выдающимися женщинами Голливуда", – призналась она в "Инстаграме", опубликовав кадры со съемки.
Фолловеры актрисы задохнулись от восхищения. "Великолепная!", "Вы такая красивая", "Потрясающая!", "Поздравляю, прекрасная и великая женщина!" – написали поклонники в комментариях.
Николь Кидман отметила, что съемочная группа сериала "Большая маленькая ложь", где она исполняет главную роль, планирует создать третий сезон нашумевшей картины. "Конечно, нам бы хотелось снять продолжение. Дайте немного времени подумать", – сообщила Николь Кидман.
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