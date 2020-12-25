"Что за мракобесие?": Валерия взорвалась из-за травли

Валерия часто делится с подписчиками приятными моментами своей жизни, образами и мыслями. На этот раз она решила поздравить всех с Рождеством. Однако никто не ожидал, что все закончится так.

"С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник!!!!! MERRY CHRISTMAS!!!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написала звезда, опубликовав нежную фотографию на фоне елки. Поклонники певицы тут же начали поздравлять ее в ответ и рассказывать о своих делах. Чуть позже ситуация неожиданно изменилась: в комментариях на певицу посыпались обвинения.

"Вы же христианка? Какое рождество?", "Ну, вообще, это католическое Рождество. В России его справляют 7 января. Любите свою Родину и ее праздники", – возмутились подписчицы. Судя по всему, певицу настолько шокировала происходящее, что она не смогла сдержаться.

"Что с головой у людей???? Я в шоке!!!!! Католики не заслуживают поздравлений???? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие!!!!!! Просто стыдно за Вас, честное слово", – высказалась певица. "А поздравлять других с их праздниками патриотам запрещено?" – ответила Валерия всем недовольным.

Напомним, вчера Валерия опровергла слухи об участии в предстоящих выборах в Госдуму. По словам певицы, никаких предложений ей не поступало, впервые она узнала о новости от журналистов. Звезда рассказала, что в ее планы не входит политическая карьера, она хочет продолжать петь и радовать зрителей.





