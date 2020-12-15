Влюбилась с первого взгляда: дочь Боярского потеряла голову от молодого красавца

Коллеги по актерскому цеху Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе уже десять лет. о личной жизни они предпочитают не рассказывать. Но в этом году они празднуют юбилей отношений, поэтому актриса разговорилась.



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