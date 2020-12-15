Влюбилась с первого взгляда: дочь Боярского потеряла голову от молодого красавца

Елизавета Боярская вспомнила, что влюбилась в Максима Матвеева с первого взгляда. Ее первая встреча с будущим актером была судьбоносной. Это были пробы у Владимира Хотиненко.
В тот момент между актерами пробежала искра. Хоть Елизавета Боярская и считает это выражение пошлым, но с ней в тот момент произошло именно это.
"Я потеряла дар речи от его красоты, интеллигентности и доброты. Когда я его увидела, для меня это было каким-то ожогом, я поняла, что этот человек для меня что-то значит", – рассказала Елизавета Боярская.
После той судьбоносной встречи они не виделись несколько лет. Все эти годы Елизавета Боярская сканировала информацию о нем в Сети, смотрела его выступления и даже специально искала с ним встречи. Но, увы. Они встретились лишь спустя несколько лет на съемках общего фильма.
Стоит отметить, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились, когда он был еще женат на Яне Сексте. Вскоре их брак разрушился, и актеры поженились.
Актриса призналась, что если бы у нее было 100 жизней, то она в каждой из них хотела бы быть супругой Максима Матвеева. Об этом актриса поведала в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
Сейчас пара живет в Санкт-Петербурге. Недавно в одном из интервью актриса призналась, что этот город воспитывает в ее детях эстетический вкус одним своим видом. У пары два сына – Андрея и Григория.
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