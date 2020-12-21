Боярский назвал главное достижение дочери-актрисы

20 декабря 2020 года Елизавете Боярской исполнилось 35 лет. К знаменательной дате она смогла обрести популярность и обзавестись фанатами не только из-за известного отца, но и благодаря таланту артистки. Актриса снялась в ряде выдающихся российских кинокартин и стала востребованной звездой экранов. В честь дня рождения дочери Михаил Боярский оценил ее достижения, но с успешной карьерой поздравлять не решился.
"Больше всего среди всех успехов моей дочери я горжусь именно детьми, своими внуками.", – заявил певец. Он уточнил, что на актерском поприще успехи у Елизаветы слаженные, поэтому в поздравлении дочери не стал делать на этом акцент. Михаил Боярский пожелал дочери здоровья и возможности проводить с родными людьми достаточно много времени, так как считает семью основой основ, без которой нельзя.
Напомним, что Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым с 2010 года. До брака с дочерью певца он был женат на латвийской актрисе Яне Сексте. Сейчас Елизавета и Максим воспитывают двоих сыновей – Андрея и Григория. Михаил Боярский очень любит своих внуков и старается почаще с ними видеться. Он периодически приходит в гости к дочери и приятно проводит время с мальчиками.
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