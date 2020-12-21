Боярский назвал главное достижение дочери-актрисы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал успехи своей знаменитой дочери Елизаветы. Певец заявил, что актерская карьера не стала для женщины главным жизненным свершением.

20 декабря 2020 года Елизавете Боярской исполнилось 35 лет. К знаменательной дате она смогла обрести популярность и обзавестись фанатами не только из-за известного отца, но и благодаря таланту артистки. Актриса снялась в ряде выдающихся российских кинокартин и стала востребованной звездой экранов. В честь дня рождения дочери Михаил Боярский оценил ее достижения, но с успешной карьерой поздравлять не решился.

"Больше всего среди всех успехов моей дочери я горжусь именно детьми, своими внуками.", – заявил певец. Он уточнил, что на актерском поприще успехи у Елизаветы слаженные, поэтому в поздравлении дочери не стал делать на этом акцент. Михаил Боярский пожелал дочери здоровья и возможности проводить с родными людьми достаточно много времени, так как считает семью основой основ, без которой нельзя.

Напомним, что Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым с 2010 года. До брака с дочерью певца он был женат на латвийской актрисе Яне Сексте. Сейчас Елизавета и Максим воспитывают двоих сыновей – Андрея и Григория. Михаил Боярский очень любит своих внуков и старается почаще с ними видеться. Он периодически приходит в гости к дочери и приятно проводит время с мальчиками.