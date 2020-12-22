Боярский пришел в изумление от поступков зятя: Я не понимаю, как он это делает

Дочь Михаила Боярского понимает, что многие пострадали от коронавируса и ограничений, но все-таки отметила: пандемия положительным образом сказалась на ее личной жизни. Елизавета каждый день видела мужа, отца и мать, которые благодаря обстоятельствам стали для нее еще роднее.
По словам артистки, ее супруг Максим Матвеев весь карантин занимался на даче своим хобби – создавал изделия из дерева. Теперь в их доме есть беговел, машинки, лошадка-качалка, сделанные руками актера. Елизавета уверена: ее муж как мастер высокого уровня может основать свой бренд.
Михаил Сергеевич, как и его дочь, тоже удивился способностям Матвеева. Народный артист уже не знал, о чем попросить своего талантливого зятя, который откликался на каждую просьбу. "Максим, ступенька. Максим, ставни.", – говорил Боярский. По словам Елизаветы, Михаил Сергеевич смотрел на зятя круглыми глазами.
"Я не понимаю, как он это делает", – процитировала Боярская своего отца.
Напомним, дочь Михаила Боярского вышла замуж за Максима Матвеева летом 2010 года. В 2020-ом супруги отметили оловянную свадьбу. У пары есть двое сыновей: восьмилетний Андрей и двухлетний Григорий.
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