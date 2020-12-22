Боярский пришел в изумление от поступков зятя: Я не понимаю, как он это делает

В отличие от других звездных пар, которые в этом году предпочли расстаться, Елизаветы Боярская и Максим Матвеев стали лишь ближе друг к другу. Актриса рассказала, как проводила время на карантине вместе с возлюбленным.

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