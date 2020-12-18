"Ревнуешь?": Муж Дружининой осадил ухлестывающего за ней Боярского

Дружбе Светланы Дружининой и Михаила Боярского уже много лет. Их теплые отношения сформировались еще тогда, когда режиссер сняла артиста в кинокартинах "Гардемарины, вперед!" и "Виват, гардемарины!". Михаил Сергеевич часто вспоминает о работе с ней, как о важном этапе своей жизни, и отзывается о звезде с большой любовью.

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