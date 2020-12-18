"Ревнуешь?": Муж Дружининой осадил ухлестывающего за ней Боярского

В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" Боярский появился с роскошным букетом цветов и встал на колени перед Дружининой. В студии находился и муж Светланы Сергеевны Анатолий Мукасей. Актер задал ему вопрос: "Ревнуешь?". Супруг режиссера, не раздумывая, ответил: "Зная тебя, ревную".
Известно, что Михаила Боярского всегда любили женщины. Однако сложно найти более верную и трепетную жену, чем Светлана Дружинина. Всю свою жизнь она строила отношения лишь с одним мужчиной – своим супругом, заботилась о нем и была верна во всем.
Их союз всегда восхищал коллег, поклонников и близких людей. "Они всегда вместе, и это мне приносило радость оттого, что есть такие пары. Их отношения невероятно деликатны, теплы", – рассказывала актриса Инна Чурикова.
Их история кажется сказкой, написанной голливудским сценаристом. Сестра Анатолия Мукасея первой начала общаться со Светланой Дружининой, они вместе учились. Сам будущий супруг посмотрел фильм "За витринами универмага" и понял: это – она. Тогда Анатолий еще учился в школе, но сразу сказал матери, что женится только на это девушке. Он был прав, так и случилось.
Жизнь пары была непростой,
но они всегда поддерживали друг друга. Не дожив до 30 лет, их сын покончил с
собой, оставив родителям только записку. У него были проблемы с наркотиками,
которые серьезно отразились на моральном состоянии молодого мужчины.
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