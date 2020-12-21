Бывший солист "Отпетых мошенников" заставил дочь пройти ДНК-тест: Не хочу платить алименты

Певец задолжал крупную сумму по алиментам, однако платить деньги ему не хочется, тем более у него есть подозрения, что наследница ему не родня. Несколько лет назад дочь уже проходила генетическую экспертизу, и результат был положительным, однако позже Гарик Богомазов узнал, что тест был фальшивым.
Артист уверен, что настоящим отцом дочери является предприниматель Жан Макайя, с которым у бывшей избранницы был роман в тот же период. Бизнесмен не отрицает, что может быть папой Варвары, потому что у него действительно были недолгие отношения с Юлией, но затем девушка пропала.
Жан Макайя считает, что любовница, узнав о беременности, просто выбрала более успешного мужчину. В то время он был неизвестным танцором, а вот Гарик Богомазов пользовался популярностью. Правда, когда отношения девушки и лидера группы "Отпетые мошенники" закончились, она снова закрутила роман с темнокожим танцором. Пара даже поженилась и прожила вместе десять лет. В браке у них появилась дочь, удивительно похожая на Варвару.
Юлия настаивает, что ребенка она родила от Гарика Богомазова, а Жану Макайя наврала о том, что девочка его. Блондинка просто хотела заставить нового любовника ревновать.
"Мы встретились, когда я уже была беременна, он спросил, чей ребенок, ну я и пошутила, сказав: "Твой". Хотела вывести на ревность", – заявила она.
Результаты экспертизы оказались шокирующими. ДНК-тест показал, что Гарик Богомазов является отцом Варвары с вероятностью в 99 процентов. Кажется, ему все же придется выплатить огромную сумму алиментов.
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Дочь моя, благославляю тебя на брак