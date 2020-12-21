Бывший солист "Отпетых мошенников" заставил дочь пройти ДНК-тест: Не хочу платить алименты

Игорь (Гарик) Богомазов был солистом популярной в 90-е группы "Отпетые мошенники". Артист пришел на шоу "На самом деле", чтобы выяснить наверняка, действительно ли дочь Варвара ему родная? Как оказалось, в тот период у матери девочки был роман с еще одним мужчиной.

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