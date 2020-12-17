Объявившая о новом романе Самбурская бежит с любовником за рубеж

Знаменитость посетила светскую премьеру, где разоткровенничалась с журналистами. Артистка заявила, что ее сердце вновь несвободно. Пока брюнетка прячет любовника от публики. "Он у меня золотце", – сказала Настасья Самбурская.
На новогодние праздники звезда сериала "Универ. Новая общага" и ее избранник запланировали совместное путешествие. Парочка убежит из Москвы в Стамбул.
Напомним, ранее Настасья Самбурская встречалась с певцом Александром Ивановым. Вокалист представлял Белоруссию на музыкальном конкурсе "Евровидение – 2016". Этот роман продлился всего несколько месяцев.
В ноябре 2017 года звезда "Универа" неожиданно для всех пошла под венец. Артистка стала женой коллеги по цеху Кирилла Дыцевича. Эти отношения также не были долгими – Настасья подала на развод всего через несколько месяцев после регистрации. Причину разрыва Настасья Самбурская до сих пор скрывает.
Отметим, что звезду сериала "Универ" подозревали в интрижке с мужем ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной, Курбаном Омаровым. Спустя время выяснилось, что предприниматель и актриса вместе работали.
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