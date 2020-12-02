Тодоренко бросила сына ради путешествия

Регина Тодоренко отправилась в командировку. Маленького наследника Майкла она оставила с мужем, певцом Владом Топаловым и няней.

Телеведущая рассказала в своем инстаграм-аккаунте, чем занимается в разлуке с двухлетним сыном. Звезда призналась, что она и ее наследник жутко скучают друг по другу во время таких разлук.

Регина Тодоренко изобрела лайфхак, который позволяет ей не грустить в поездках, думая о малыше, а мальчику не так сильно переживать по поводу отъезда мамы. Ведущая показала милого Ослика – мягкую игрушку, вместе с которой она снимает для сына короткие мультики во время служебных командировок.

Сейчас маленький Майкл в предвкушении новых волшебных историй, которые для него готовится снять Регина Тодоренко во время очередной поездки. Знаменитость пообещала, что покажет мультики и своим подписчикам. Поклонники с воодушевлением отнеслись к этой идее и восхитились тем, как творчески теледива подходит к процессу воспитания малыша.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что ее сын сломал руку. Майклу пришлось наложить гипс. При каких обстоятельствах мальчик получил травму, телеведущая не уточнила. Она лишь отметила: наследник просыпался ночью из-за боли.

Напомним, первенец у звездной пары родился зимой 2018 года. После этого теледива осознала, что к воспитанию ребенка они с супругом относятся совершенно по-разному. Регина Тодоренко призналась, что ее точка зрения зачастую далека от мнения певца. По словам знаменитости, разногласия с избранником приносят ей такие неприятные эмоции, что она иногда даже помышляет о разрыве отношений.

