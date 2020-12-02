Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Среда
2 декабря
Лента новостей
19:53
Кто тебя так?": народ в шоке от фингала под глазом Марии Горбань
19:51
"Неприятная бабенция": Степаненко шокировала преображением после пластики
19:38
Во фруктах из Турции нашли опасного вредителя
19:28
Дача Баталова под угрозой: из особняка хотят сделать дом престарелых
19:25
Под Москвой домработница обчистила клиента на миллион
19:05
В Химках после обрушения моста проводят проверку
19:04
"Мальчишки, вы супер": Хазанова приласкали в окружении мужиков
18:51
Тодоренко бросила сына ради путешествия
18:48
Путин назвал замену Чубайсу
18:37
Бабкина отказалась помогать больным ковидом
18:28
"Я хохотнула": Блистательная Меньшова оправдала злостных хейтеров
18:24
"Воплощение женской красоты": умерла звезда "Весны на Заречной улице"
18:19
Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
18:07
Молодая жена Эрнста: Пора безудержного веселья и шумных вечеринок для меня минула
18:00
Волочкова предстала в объятиях загадочного красавца
17:55
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
17:36
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
17:34
Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса
17:28
"Почему без маски?": Бледанс возмутила россиян своим поведением в театре
17:17
"Это слишком сурово": ломанувшихся на перевал Дятлова туристов предупредили о смертельной опасности
17:15
Врач назвал опасный для жизни ПП-продукт
17:14
Бузова с Загитовой взялись за руки и взорвали сеть
17:03
Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы
17:03
Народ в шоке от наплевавшей на традиции Елизаветы II
17:02
Россияне могут остаться без новогодних игрушек
16:48
"Дни.ру" раздают подарки: электрическая зубная щетка и набор от Gillette
16:35
"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике
16:34
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
16:33
Почему Мария Куликова много лет прячет любимого
16:28
Смерть в прямом эфире: беременная девушка умерла на стриме блогера
16:10
Обезображенный побоями Павел Прилучный ушел из больницы
16:05
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко
15:57
Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады
15:46
В кого превратился единственный наследник Эвелины Хромченко
15:27
Партнер Кудрявцевой подал на развод
15:24
Неделя на ИВЛ: стали известны обстоятельства смерти Плотникова от коронавируса
15:12
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
14:54
Был бы не против: бывший муж Гагариной засмотрелся на выпускницу "Фабрики звезд"
14:43
"Разрушенная личность": известная певица резко высказалась о муже Легкоступовой
14:37
На фаворитку Градского подали в суд за спущенную маску
14:35
В Оренбургской области при пожаре погибли три ребенка
14:30
Брак, заключенный в аду: союз принца Чарльза и Дианы был обречен на провал
14:27
Потратил время впустую: Корчевников кусает локти из-за досадной ошибки
14:19
Россиянам предложили экономить на подарках из-за роста цен на "Оливье"
14:13
Проклова взбудоражила народ снимком с молодым красавцем
14:08
Украинский чиновник устроил пьяный дебош в турецком отеле
14:02
Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США
13:55
Пенсионерам пообещали новую выплату к Новому году: кто получит деньги
13:49
С треском провалившуюся Асмус умоляют вернуться к Харламову
13:44
Подруга знаменитого российского блогера умерла в прямом эфире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых
Вероятно, убили тяжелой гантелей: вскрылись страшные обстоятельства смерти Легкоступовой
Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Неожиданное фото Кабаевой после слухов о родах всполошило народ
Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой
Шоу-бизнес
Тодоренко бросила сына ради путешествия

Тодоренко бросила сына ради путешествия

Регина Тодренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регина Тодоренко отправилась в командировку. Маленького наследника Майкла она оставила с мужем, певцом Владом Топаловым и няней.
прочитано 599 раз

Телеведущая рассказала в своем инстаграм-аккаунте, чем занимается в разлуке с двухлетним сыном. Звезда призналась, что она и ее наследник жутко скучают друг по другу во время таких разлук.

ПО ТЕМЕ

В семью Тодоренко пришла новая беда

Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход

"Проблемный ребенок": любимый мужчина надавил на Регину Тодоренко

Регина Тодоренко изобрела лайфхак, который позволяет ей не грустить в поездках, думая о малыше, а мальчику не так сильно переживать по поводу отъезда мамы. Ведущая показала милого Ослика – мягкую игрушку, вместе с которой она снимает для сына короткие мультики во время служебных командировок.

Сейчас маленький Майкл в предвкушении новых волшебных историй, которые для него готовится снять Регина Тодоренко во время очередной поездки. Знаменитость пообещала, что покажет мультики и своим подписчикам. Поклонники с воодушевлением отнеслись к этой идее и восхитились тем, как творчески теледива подходит к процессу воспитания малыша.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что ее сын сломал руку. Майклу пришлось наложить гипс. При каких обстоятельствах мальчик получил травму, телеведущая не уточнила. Она лишь отметила: наследник просыпался ночью из-за боли.

Напомним, первенец у звездной пары родился зимой 2018 года. После этого теледива осознала, что к воспитанию ребенка они с супругом относятся совершенно по-разному. Регина Тодоренко призналась, что ее точка зрения зачастую далека от мнения певца. По словам знаменитости, разногласия с избранником приносят ей такие неприятные эмоции, что она иногда даже помышляет о разрыве отношений.

Автор: 2 декабря 2020, 18:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Работа есть работа..., ребенок в надёжных руках и нечего ерунду писать... .
Гость
Ответить
Тодоренко очень хорошая мать. Поэтому "бросила" это не про неё.
Гость
Ответить
Ну и заголовок...Ничего общего с содержанием статьи.
1

Популярные темы форума

Политика

Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
Эксперт о "перехвате" Лукашенко разговоров европейских политиков: Верит всему из-за страха
Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева

Шоу-бизнес

Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы
Народ в шоке от наплевавшей на традиции Елизаветы II
"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике
Обезображенный побоями Павел Прилучный ушел из больницы

Проишествия

В Казани задержали предполагаемого "поволжского маньяка"
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Происшествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги

Молодой человек шокировал своим заявлением
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: электрическая зубная щетка и набор от Gillette

Участвуй и получай призы

Шоу-бизнес

Волочкова предстала в объятиях загадочного красавца

Балерина сделала заявление
Шоу-бизнес

"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма

Певец стал давать меньше концертов

Гороскоп

Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+