Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход

Тодоренко часто выкладывает видео с Майклом. Телеведущей хочется рассказывать поклонникам все о досуге годовалого сына. Например, недавно Регина едва не пустила слезу, наблюдая за тем, как малыш читает стихи.
Мальчик развивается не только творчески, но и физически. Накануне Тодоренко съездила вместе с Майклом в спортивный зал. Там сын телеведущей занимался с тренером. Происходящее Регина сняла на телефон и позже по традиции выложила видео в "Инстаграм".
На кадрах видно, как малыш исполняет акробатические трюки на гимнастических снарядах. Пока Майкл не может держать равновесие, наставник ему помогает. "Спасибо нашему тренеру Кате за такой трепетный и одновременно строгий подход к деткам", – написала Тодоренко под видео.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что уже в годовалом возрасте мальчик довольно сильный. "Майкл такой крепкий мужичок растет!", "Вот это сверхспособности!", "Юный гимнаст!", – написали пользователи Сети.
Напомним, в настоящий момент Регина Тодоренко и Влад Топалов принимают участие в шоу "Ледниковый период". Супруги соперничают в рамках проекта, у них разные партнеры. Телеведущая не жалеет себя во время тренировок.
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