В семью Тодоренко пришла новая беда

На днях Регина Тодоренко рассказала, что ее сын Миша сломал руку. Пришлось наложить гипс. При каких обстоятельствах мальчик получил травму, телеведущая не уточнила. Она лишь отметила: наследник просыпался ночью из-за боли.
Теперь звезда шоу "Орел и решка" узнала о плохом самочувствии сестры. Анна сидит дома, соблюдая все меры безопасности. Телеведущая не исключает, что родственница заразилась коронавирусом. Сдать тест на COVID-19 сестра Регины планирует в ближайшее время.
Чтобы подбодрить родственницу, Тодоренко опубликовала забавное видео. На кадрах видно, как Регина и Анна танцуют в гостиной под народные мотивы. "Даже не представляю, как Анюта сейчас, а я так далеко, очень хочется обнять ее", – написала супруга Влада Топалова в "Инстаграм" и попросила у поклонников поддержки.
Напомним, этой осенью Регина Тодоренко принимает участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Телеведущая выступает вместе с фигуристом Романом Костомаровым. Не обходится без скандалов. Многим кажется, что член жюри Елена Исинбаева предвзято относится к звезде эфиров и необъективно занижает оценки.
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