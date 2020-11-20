"Хочется развестись": Тодоренко откровенно о браке с Топаловым

Регина Тодоренко пообщалась с психологом о личной жизни. Знаменитость призналась, что ее брак с Владом Топаловым далек от совершенства.

"Хочется просто лежать и ничего не делать", – заявила знаменитость на психологической консультации с Еленой Латыш в начале месяца. Тогда Регина Тодоренко сообщила, что очень много работает и каждый день бросает себе вызов. Вчера звезда решила повторно поговорить с психологом по душам. Она сделала это на камеру в прямом эфире "Инстаграм". Откровенные слова телеведущей шокировали ее поклонников.

Семья Тодоренко и Топалова долгое время считалась идеальной. На публике и в Сети партнеры проявляли заботу друг о друге, выражали нежные чувства. Отношения звездной пары были для многих примером. Спустя два года после свадьбы Регина Тодоренко заявила, что часто думает о разводе.

Зимой 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил. После этого теледива осознала, что к воспитанию ребенка они с мужем относятся совершенно по-разному. Регина Тодоренко призналась, что ее точка зрения зачастую далека от мнения звездного супруга. Разногласия с избранником приносят женщине такие неприятные эмоции, что она помышляет о разрыве. "В такие моменты очень хочется развестись", – выдала Регина Тодоренко. Фанаты теледивы надеются, что она сможет сгладить острые углы и сохранить семью.