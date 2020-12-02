"Воплощение женской красоты": умерла звезда "Весны на Заречной улице"

Нина Иванова не была профессиональной актрисой. На съемки она попала случайно. Режиссер Виктор Эйсымонт отобрал семилетнюю Нину на роль одной из главных героинь картины "Жила-была девочка". Так началась ее карьера в кино. Иванова снялась всего в десятке кинокартин, но зритель помнит ее пронзительно искренние глаза в картине "Весна на Заречной улице".
Последние годы Нина Иванова вела закрытый образ жизни и не появлялась на публике. У нее был диабет и ряд хронических заболеваний. Несмотря на успешную карьеру в старости она осталась в забытье. К ней ходили лишь соседи и соцработники.
О смерти звезды сообщили в Союзе кинематографистов 1 декабря. она умерла в одной из столичных клиник. Нине Ивановой было 86 лет. Долгие годы она боролась с проблемами сердечно-сосудистой системы.
"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", – говорится в сообщении.
Точная причина смерти актрисы не известна. Сосед пришел навестить пожилую приятельницу и долго звонил в дверь, но никто не открыл. Тогда он дернул за ручку, и дверь оказалась открыта. В квартире он обнаружил Нину Иванову без признаков жизни.
Церемония прощания со звездой фильма "Весна на Заречной улице" состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы Москвы.
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