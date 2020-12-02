"Воплощение женской красоты": умерла звезда "Весны на Заречной улице"

В ее фильмографии чуть больше десятка картин, но зрители помнят актрису по одной звездной роли – учительницы Татьяны Сергеевны в культовой мелодраме "Весна на Заречной улице". Сегодня днем актрисы не стало.



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