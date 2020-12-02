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"Воплощение женской красоты": умерла звезда "Весны на Заречной улице"

Нина Иванова. Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ее фильмографии чуть больше десятка картин, но зрители помнят актрису по одной звездной роли – учительницы Татьяны Сергеевны в культовой мелодраме "Весна на Заречной улице". Сегодня днем актрисы не стало.
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Нина Иванова не была профессиональной актрисой. На съемки она попала случайно. Режиссер Виктор Эйсымонт отобрал семилетнюю Нину на роль одной из главных героинь картины "Жила-была девочка". Так началась ее карьера в кино. Иванова снялась всего в десятке кинокартин, но зритель помнит ее пронзительно искренние глаза в картине "Весна на Заречной улице".

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Последние годы Нина Иванова вела закрытый образ жизни и не появлялась на публике. У нее был диабет и ряд хронических заболеваний. Несмотря на успешную карьеру в старости она осталась в забытье. К ней ходили лишь соседи и соцработники.

О смерти звезды сообщили в Союзе кинематографистов 1 декабря. она умерла в одной из столичных клиник. Нине Ивановой было 86 лет. Долгие годы она боролась с проблемами сердечно-сосудистой системы.

"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", – говорится в сообщении.

Точная причина смерти актрисы не известна. Сосед пришел навестить пожилую приятельницу и долго звонил в дверь, но никто не открыл. Тогда он дернул за ручку, и дверь оказалась открыта. В квартире он обнаружил Нину Иванову без признаков жизни.

Церемония прощания со звездой фильма "Весна на Заречной улице" состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы Москвы.

Автор: 2 декабря 2020, 18:24 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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