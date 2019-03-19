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"Невероятный удар": звезды скорбят о великом режиссере

Марлен Хуциев. Фото: www.globallookpress.com
Актеры театра и кино выражают соболезнования в связи со смертью знаменитого режиссера. Марлен Хуциев оставил светлую память в сердцах целой эпохи, а на его фильмах выросли несколько поколений наших соотечественников.
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Актер Владислав Ветров рассказал о съемках в фильме Марлена Хуциева "Невечерняя". Эта работа стала для режиссера последней. "Человеческое кино снималось по категории души. Жаль, что огромная работа не окончена", – цитирует артиста телеканал "360".

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Он отметил, что с Хуциевым было легко сотрудничать. "Умел разговаривать с артистами, ставить задачи, посвящал в секретную кухню кинематографической работы и приемов", – подчеркнул Ветров. Актер добавил, что режиссер заряжал энергией окружающих, и представить его в другой профессии просто невозможно.

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская назвала российского кинорежиссера совершенно редкой фигурой. По ее словам, при всей своей колоссальной значимости и мировой известности Марлен Хуциев был очень спокойным, мягким, задумчивым и лирическим человеком, которого все любили.

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956)

"Он был одной из последних крупных режиссерских фигур", – приводит слова Немчинской RT. Когда называют его фамилию, сразу представляется "все лучшее, что есть в жизни", сказала она. Отметила Немчинская и педагогические качества Хуциева – режиссер преподавал во ВГИКе. В Союзе кинематографистов России сравнили его смерть с завершением целой эпохи.

Прокомментировала кончину наставника известная актриса Тамара Семина. Она назвала произошедшее невероятным ударом и с горечью отметила, что Хуциев пошел было на поправку. "Дорогой, любимый, мой ненаглядный, первый мой учитель, который познакомил с кинематографом, с которым мы дружили всю жизнь… Благодарность моя неизмерима", – цитирует артистку РЕН ТВ.

Кадр из фильма "Два Федора" (1958)

Раиса Рязанова жила с Марленом Хуциевым в одном доме. Актриса отметила, что мало общалась с режиссером, но всегда здоровалась при встрече. "Я – с уважением к его профессии, к его картинам, а он – просто из вежливости", – приводит слова Рязановой Teleprogramma.pro.

В память о режиссере в столичных кинотеатрах могут организовать показ ретроспективы его фильмов. Такую возможность допустили власти города, пишет сетевое издание m24.

Напомним, что Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет в Москве. Последние дни он провел в реанимации. По предварительной информации, прощание с великим режиссером состоится в Доме кино.

Кадр из фильма "Бесконечность"

Марлен Хуциев родился в Тифлисе в 1925 году. Окончил ВГИК. Первые свои работы снял на Одесской киностудии, затем перешел на Киностудию имени Горького, с 1965 года стал снимать для "Мосфильма".

Самыми известными картинами режиссера стали "Весна на Заречной улице", которую он снял совместно с Феликсом Миронером, "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность". Последняя режиссерская работа Марлена Хуциева датирована 2019 годом – это "Невечерняя", передает "Царьград".

Автор: Валерия Нарская19 марта 2019, 11:18

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