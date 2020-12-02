"Онкология никого не щадит": вдову известного актера съел рак

Людмила Тихоновна умерла еще 3 сентября, однако известно о печальном событии стало лишь сейчас. В последние годы вдова Александра Белявского боролась с онкологической болезнью.

Людмила Тихоновна была членом Союза кинематографистов России. После ее ухода организация не бросила актерскую семью в беде и постаралась оказать поддержку.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина была дружна с семьей Белявского и часто им звонила. Но в последние годы жена актера Людмила все реже подходила к телефону, а потом и вовсе перестала. Тревожное предчувствие не подвело – случилось горе. 3 сентября Людмилы не стало.

Александр Белявский умер восемь лет назад. Он и его последняя супруга жили душа в душу в двухкомнатной квартире в центре Москвы, в Большом Тишинском переулке. Вдова актера страдала от рака. Она скрывала от коллег и друзей свой диагноз. Увы, страшная болезнь взяла верх.

Глава соцотдела гильдии кинематографистов Жанна Потапова рассказала "Экспресс-газете", что после трагедии они сразу разыскали младшую дочь семьи Александру. Организация хотела помочь ей материально. Однако старшая дочь Белявского Надежда и его сестра Ольга отказались от помощи. Они заявили, что младшую дочь актера берут под свою опеку.

"Это решение не обсуждалось. Родные считают, что Саше там хорошо – есть двоюродные братья. Вот они все о девочке и заботятся", – рассказали в гильдии.

Жизнь семья была непростой. Людмила родила Сашу в 53 года. Почти сразу после этого у Александра Белявского случился инсульт. На Людмиле фактически оказались сразу два недееспособных человека – старый да малый. Она все тащила на себе. Были проблемы с деньгами, а потом она и сама заболела. "Онкология никого не щадит", – говорят в гильдии. Получилось, что мать смогла быть рядом только до 17-летия дочери.