"Беда для нашего бизнеса": экс-партнер Тимати о сложной ситуации в Black Star

Стало известно, что Тимати задумался о самостоятельном развитии и карьере. Музыкант, создавший легендарный лейбл, покинул ряды отверженных предпринимателей и выпрыгнул с тонущего корабля. Бывшие коллеги Тимура постарались объяснить, что послужило главной причиной в разрыве столь тесных отношений.

Теперь рэпер уделяет все свое время творчеству и сохранившемуся ресторану фаст-фуда. Ходят слухи, что без скандалов, конечно же, не обошлось. Тимати не смог спокойно покинуть бренд и отказаться от имущества целой империи.

Бывший партнер музыканта признался, что его уход повлиял не только на личные отношения с командой, но и на дальнейшее существование бизнеса. По словам Павла Курьянова, присутствие в лейбле тяготило Тимати, он должен был участвовать во всех бизнес-проектах, в то время как мечтал лишь писать песни и выступать сольно.

"То, что мы с Тимуром разошлись – большая беда для наших отношений и бизнеса. Но при этом в поисках выхода замены лица компании у нас получилось найти новый путь развития Black Star как бренда", – высказался Пашу.

Выяснилось, что Тимати приходилось лично вести сразу несколько музыкантов. Ради этого он забывал о собственном развитии и тратил все силы на пиар уже всеми известных артистов.

Остается только гадать, останется ли компания на плаву. Ведь Black Star покинули одни из самых прибыльных исполнителей. Сам же Павел Курьянов добавил, что сейчас бренд работает над новой стратегией развития и надеется на возобновление концертной деятельности оставшихся кумиров.