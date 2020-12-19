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Валерий Меладзе отвесил оплеуху Иосифу Пригожину

Валерий Меладзе отвесил оплеуху Иосифу Пригожину

Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уходящий 2020 год стал настоящим испытанием для звезд российского шоу-бизнеса. Мало того, что большинство из них осталось без стабильного заработка, так они еще и между собой разругались. Похоже, что долгая дружба артистов вот-вот оборвется. К примеру, Валерий Меладзе уже высказал Иосифу Пригожину свою точку зрения и нарвался на неприятности.
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Дело в том, что музыкальный продюсер выступил с заявлением и рассказал СМИ о работе своего коллеги. По словам Пригожина, певец отказался от съемок новогодних шоу. Похоже, что Валерий Меладзе не появляется на концертах, которые сам призывает бойкотировать.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Несмотря на всю компетентность Иосифа, исполнитель постарался опровергнуть его слова. Валерий Меладзе был возмущен происходящим. Ведь он никогда не работал с Пригожиным как с продюсером, именно поэтому музыкальный специалист не должен был знать о графике звезды.

Стоит отметить, Меладзе не подтвердил, что полностью отказался от съемок. Артист решил создать интригу, намекнув поклонникам на то, что только в новогоднюю ночь они смогут узнать, принял ли он участие в традиционном шоу.

"Я говорил что-нибудь по этому поводу? Он же не мой продюсер – он продюсер певицы Валерии. С чего он взял и откуда он знает, где я снимаюсь, а где не снимаюсь?", – вспылил Меладзе.

Напомним, месяц назад Валерий призывал своих коллег игнорировать съемки в новогодних телепрограммах. По мнению исполнителя, если всем артистам запретили устраивать собственные концерты и собирать всех поклонников вместе, то почему они должны идти на запись праздничных выступлений.

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Автор: 19 декабря 2020, 11:31 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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да уже набейте друг-другу морды,мы будем рады за вас.
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Ответить
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
q
Гость
Ответить
Когда в товарищах согласья нет на лад их дело не пойдёт, а выйдет их этого только.....
1

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