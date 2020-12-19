Валерий Меладзе отвесил оплеуху Иосифу Пригожину

Дело в том, что музыкальный продюсер выступил с заявлением и рассказал СМИ о работе своего коллеги. По словам Пригожина, певец отказался от съемок новогодних шоу. Похоже, что Валерий Меладзе не появляется на концертах, которые сам призывает бойкотировать.
Несмотря на всю компетентность Иосифа, исполнитель постарался опровергнуть его слова. Валерий Меладзе был возмущен происходящим. Ведь он никогда не работал с Пригожиным как с продюсером, именно поэтому музыкальный специалист не должен был знать о графике звезды.
Стоит отметить, Меладзе не подтвердил, что полностью отказался от съемок. Артист решил создать интригу, намекнув поклонникам на то, что только в новогоднюю ночь они смогут узнать, принял ли он участие в традиционном шоу.
"Я говорил что-нибудь по этому поводу? Он же не мой продюсер – он продюсер певицы Валерии. С чего он взял и откуда он знает, где я снимаюсь, а где не снимаюсь?", – вспылил Меладзе.
Напомним, месяц назад Валерий призывал своих коллег игнорировать съемки в новогодних телепрограммах. По мнению исполнителя, если всем артистам запретили устраивать собственные концерты и собирать всех поклонников вместе, то почему они должны идти на запись праздничных выступлений.
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