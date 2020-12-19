Валерий Меладзе отвесил оплеуху Иосифу Пригожину

Уходящий 2020 год стал настоящим испытанием для звезд российского шоу-бизнеса. Мало того, что большинство из них осталось без стабильного заработка, так они еще и между собой разругались. Похоже, что долгая дружба артистов вот-вот оборвется. К примеру, Валерий Меладзе уже высказал Иосифу Пригожину свою точку зрения и нарвался на неприятности.

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