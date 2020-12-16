"Самогонщик?": Костюшкин шокировал народ новой работой

В своем инстаграм-аккаунте певец отметил, что многие пишут ему, чтобы он прекратил ныть из-за отсутствия работы в пандемию коронавируса и шел работать.При этом он опубликовал фото рядом с самогонным аппаратом.
На снимке Стас Костюшкин выглядит, как простой работяга. "Ну теперь-то вы будете уважать мой труд!!!" – подписал пост артист.
Одни фолловеры удивились новому занятию звезды, другие же поняли, что исполнитель пошутил. "Название надо еще придумать самогонке: "Стасовка", "Самогонщик?", "Нашел свое место", – прокомментировали кадр россияне.
Отметим, Стас Костюшкин – один из самых известных и узнаваемых артистов на российской сцене. Причем узнаваем он не только благодаря своему творчеству, но и яркой внешности. Певец очень следит за собой, регулярно посещает спортивный зал. В это сложно поверить, но скоро звезде исполнится 50 лет.
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