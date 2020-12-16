Потеря зрения: врачи предупредил Солнцева об угрозе полной слепоты

"Кто, не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот", – пела Алла Пугачева. Шоумен Рустам Солнцев считает эти слова справедливыми. Ведь несчастье пришло, откуда не ждали.



Поклонники Рустама Солнцева хорошо знают его маму Валентину Семеновну. Шоумен на своей странице в "Инстаграм" часто публикует совместные фото с ней, показывая ее молодость, красоту, огромное желание жить и путешествовать. Но беда ходила все время где-то рядом.

"У мамы начало резко падать зрение, – рассказал Рустам "Дни.ру". – Уже и очки сильнее купили, а ничего не помогало. Причем ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Мама долго отказывалась идти к врачам, говорила, что это просто возраст. Но я почти насильно отвел ее на осмотр. Офтальмолог пришел в ужас и сказал, что промедление в нашем случае смерти подобно и сказал, что маме грозит полная слепота. Представляете мое состояние?! Я тут же вспомнил Бьорк в фильме "Танцующая в темноте"

По совету своей знакомой Марии Погребняк, мама которой тоже теряла зрение, Рустам обратился к специалистам "Клиники доктора Шиловой". "Хирург объяснил мне, что маме необходимо сделать имплантацию интроокулярной, или так называемой ИОЛ-линзы, – продолжает Рустам. – Операция не очень сложная, но требующая ювелирной точности. Я, конечно, очень переживал. Ведь понимал, что одно неверное движение руки, и мама может вообще потерять глаза. И что мне тогда делать?"

К счастью, все обошлось. Несколько дней маме пришлось носить темные повязки на глазах, я ухаживал за ней, как за ребенком. Сегодня она снова видит четко, остро. И уже. как уверяет Рустам, планирует очередную поездку за рубеж – насладиться красотами во всех красках.