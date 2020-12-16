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Потеря зрения: врачи предупредил Солнцева об угрозе полной слепоты

Потеря зрения: врачи предупредил Солнцева об угрозе полной слепоты

Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_
"Кто, не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот", – пела Алла Пугачева. Шоумен Рустам Солнцев считает эти слова справедливыми. Ведь несчастье пришло, откуда не ждали.
прочитано 829 раз

Поклонники Рустама Солнцева хорошо знают его маму Валентину Семеновну. Шоумен на своей странице в "Инстаграм" часто публикует совместные фото с ней, показывая ее молодость, красоту, огромное желание жить и путешествовать. Но беда ходила все время где-то рядом.

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 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

"У мамы начало резко падать зрение, – рассказал Рустам "Дни.ру". – Уже и очки сильнее купили, а ничего не помогало. Причем ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Мама долго отказывалась идти к врачам, говорила, что это просто возраст. Но я почти насильно отвел ее на осмотр. Офтальмолог пришел в ужас и сказал, что промедление в нашем случае смерти подобно и сказал, что маме грозит полная слепота. Представляете мое состояние?! Я тут же вспомнил Бьорк в фильме "Танцующая в темноте"

По совету своей знакомой Марии Погребняк, мама которой тоже теряла зрение, Рустам обратился к специалистам "Клиники доктора Шиловой". "Хирург объяснил мне, что маме необходимо сделать имплантацию интроокулярной, или так называемой ИОЛ-линзы, – продолжает Рустам. – Операция не очень сложная, но требующая ювелирной точности. Я, конечно, очень переживал. Ведь понимал, что одно неверное движение руки, и мама может вообще потерять глаза. И что мне тогда делать?"

Рустам с мамой Валентиной Семеновной. Фото: Личный архив

К счастью, все обошлось. Несколько дней маме пришлось носить темные повязки на глазах, я ухаживал за ней, как за ребенком. Сегодня она снова видит четко, остро. И уже. как уверяет Рустам, планирует очередную поездку за рубеж – насладиться красотами во всех красках.

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Автор: 16 декабря 2020, 15:57
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