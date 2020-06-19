"Очень умный мужчина": Солнцев проболтался о желанном партнере сексуального Галкина

Максиму Галкину стукнуло 44 года, но выглядит он как мальчишка. Вероятно, дело не только в хорошей наследственности, но и в любви.

"Он очень умный мужчина, и его выбор партнера для жизни тому явное подтверждение, – говорит о Максиме Галкине шоумен Рустам Солнцев. – Надо быть большим эстетом, чтобы в совсем молодом возрасте связать себя с женщиной, годящейся тебе в матери. Но у них получилось, и я уверен, что в основе их брака крепкая дружба. Им есть о чем и поговорить, и помолчать. Это важно".

Максим Галкин в 2011 году стал пятым мужем Аллы Пугачевой. Он младше супруги на 27 лет, а ее старшей дочери Кристины Орбакайте – на пять. Внучка Примадонны Клавдия почти ровесница ее сына Гарри и дочери Лизы, рожденных от юмориста. Словом, в школе могут за одной партой сидеть. Такие вот чудеса биологии.

"Молодой возраст берет все же свое, – уверен Солнцев. – Хочется не просто нравиться, но и, судя по фото, быть желанным. Только вот на какую аудиторию пародист транслирует эту полуголость, мне непонятно. Без дураков. На женщин возраста своей жены, поклонниц их пары, то есть очень взрослых? Или кому-то еще? Для кого эта эротика?"

"Он транслирует свой эротизм для своей Аллы", "Держать себя в форме важно – показывать своим примером детям, каким должен быть папа", "Для Барановской", – высказали самые невероятные предположения подписчики.

