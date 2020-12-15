"Измена!": Пригожин обвинил Валерию в непристойном поведении

В подписи к посту в соцсети с тизером клипа Иосиф Пригожин обвинил жену в измене ради пиара. Валерия появилась в кадре с видным молодым человеком. Шоумен сопроводил публикацию оригинальным комментарием.
"Измена! На глазах у всего честного народа, а на самом деле это любовь. Скоро", – написал продюсер. Поклонники звездной пары разделились на два лагеря. Одни положительно оценили чувство юмора Иосифа Пригожина продюсера и трек певицы, а другие посчитали песню неудачной.
"Радует, что главный герой – свежий, неизбитый актер. Ну а в песне по-прежнему режет слух частое употребление "Пьяная", "Не женщина – сказка", "Каждый день ждем", – высказались фолловеры.
Ранее Иосиф Пригожин жаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавируса в мире. Ведь концерты и другие массовые скопления людей по требованию Роспотребнадзора ограничены. При этом с октября продюсер находился на отдыхе в Дубае. Оказывается, в его жизни все было не так плохо, как он говорил. Поклонники были удивлены тем, что при нынешнем курсе валют Пригожин может себе позволить несколько месяцев отдыха в жаркой стране.
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