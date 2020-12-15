Звезда "Дома-2" встала грудью за изгнанных с проекта Яббарова и Голд

В последний раз скандальная чета покидала телестройку в начале декабря. Тогда Илья раскритиковал своих коллег и зрителей. Причина его гнева была вызвана несогласием с результатами промежуточных этапов конкурса "Человек года", где главным призом является квартира в Москве.
Теперь же Яббаров сообщил, что окончательно покидает шоу "Дом-2" с супругой. В своем
инстаграм-аккаунте он рассказал, что их выгнали зрители путем
голосования.
Татьяна Строкова поддержала пару. В соцсети экс-участница проекта пожелала Илье и Насте счастья за периметром. Девушка отметила, что некоторым интересно смотреть фильм, в котором все хорошо. Но когда в сюжете есть добро и зло, смотреть картину гораздо интригующе.
Звезда шоу "Дом-2" добавила, что несмотря на то, что Яббаров совершил много ошибок, он всегда публично за это извинялся. Строкова вспомнила, что когда она пришла на проект, парень был одним из первых, кто ее поддержал. Однако публично экс-участник об этом не распространялся.
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