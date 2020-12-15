Шок: Миддлтон снова ждет ребенка

Видимо, Пиппе Миддлтон никак не дают покоя лавры герцогини Кембриджской, которая уже родила троих наследников. Накануне стало известно, что Пиппа и ее избранник, известный экс-автогонщик и менеджер хэдж-фонда Джеймс Мэттьюз скоро снова станут родителями. Известно, что первого ребенка Пиппа родила около двух лет назад.



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