Шок: Миддлтон снова ждет ребенка

Комментария от счастливой пары никто пока что получить не смог, но СМИ верят, что скоро ситуация изменится. Знакомые пары сообщили: "Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в трудный год. Вся семья в восторге". Событие осчастливило всю страну.
Напомним, родителям сестер Миддлтон предстоит стать бабушкой и дедушкой уже в пятый раз. На данный момент они воспитывают принца Джорджа, принцессу Шарлотту, принца Луи, а также единственного сына Пиппы – Артура.
Светская львица познакомилась с выпускником "Итона" Джеймсом Мэттьюсом в 2006 году во время отдыха на курорте отца. Позднее мужчина признался, что она покорила его с первой минуты. Однако тогда он побоялся, что они не смогут быть вместе из-за разницы в возрасте. Джеймс старше избранницы на восемь лет.
Пара начала встречаться в 2012 году, но Пиппа быстро оставила Джеймса. Она встретила другого мужчину, который смог покорить ее сердце. Его звали Нико Джэксон. Однако, как известно, судьба знает лучше, поэтому через три года они встретились еще раз и больше никогда не расставались. Джеймс сделал Пиппе предложение через семь месяцев после второго романа.
20 апреля 2017 года Пиппа вышла замуж. Через полтора года после мероприятия влюбленные впервые стали родителями. Сына назвали Артур Майкл Уильям.
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