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"Это чудовищно": Лазарева влепила смачную пощечину Шепелеву

Татьяна Лазарева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка рассказала, что весной запустила собственный интернет-проект Lazarevatut. В отличие от привычных работ Татьяны это шоу никак не связано с юмором. Сферы ее профессиональных интересов изменились: развлекательное телевидение больше не привлекает звезду.
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Татьяна Лазарева отметила, что сегодня существует очень мало хороших проектов о детях. Последний, который она отметила, закрыли год назад. Остальной контент подобного толка, по мнению актрисы, просто ужасен. "Одну просто аморальную вел Николай Басков. А другую сейчас ведет Дмитрий Шепелев. И это чудовищно! Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям тоже неинтересно", – резко высказалась она.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Также звезду спросили, как она относится к молодым селебрити. Татьяна прокомментировала, что они отличаются от ее поколения лишь путем становления. Они с коллегами проходили "испытание славой, а совсем не деньгами".

Актриса рассказала, что свою квартиру она смогла приобрести только через 16 лет после выхода на сцену. До этого все жилье было съемным. "Конечно, я иногда завидую нынешним звездам и их заработкам. Быть молодой, красивой и богатой – совсем не плохо!" – поделилась она.

Актриса высказалась и о конкретных людях. По ее мнению, блогер Настя Ивлеева доносила "прекрасные и удивительные мысли" в нашумевшей программе журналиста Юрия Дудя. Лазарева уверена: проблема вовсе не в ней, а в людях, которые не видят главного. Также она упомянула Ольгу Бузову, сообщив, что слышала слова Аллы Пугачевой о ней. "Бузова мало чем от самой Пугачевой отличается. Алла Борисовна уже 40 лет на коне. А сколько Бузова будет востребована, мы увидим. Но то, что она очень работоспособна – несомненно", – сказала она.


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Автор: 15 декабря 2020, 09:18 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

комментарии

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Извините с головой
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Она не всегда дружит с роловой
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