"Добывала еду, охотилась, проходила шаманские обряды": Наташа Королева в окружении аборигенов шокировала видом

Наташа Королева участвует в шоу на выживание "Племя" на телеканале "Пятница". Певица рассказала о своей жизни на острове в Танзании в обществе аборигенов. Там ей пришлось забыть о благах цивилизации. Певица призналась, что такая жизнь оказалась для нее испытанием.
В недавнем интервью артистка поделилась с поклонниками, что за время участия в проекте она неоднократно хотела прекратить съемки и вернуться домой. Условия жизни на острове оказались очень тяжелыми.
"Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени", – приводит слова Наташи Королевой издание "7Дней".
В конце съемок певица Наташа Королева рассказала, что проект помог ей очиститься духовно и освободить свои мысли от негатива, с которым ей пришлось столкнуться в этом году. Возможно, проект помог Королевой забыть боль, которую ей причинил супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан.
Предательство от танцовщика выяснились после того, как он привел домой двух девиц. Позже Тарзан признался, что изменил жене, но Наташа Королева смогла простить мужу ошибку.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Если мужчина добрый
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.