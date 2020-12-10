"Диагноз подтвердился": Меньщикова из "Дома-2" сразила страшная болезнь

Все свое свободное время Степан Меньщиков проводит с семьей. Три месяца назад у него родилась долгожданная дочка. Однако во время беременности его возлюбленной не все было так гладко.
Всего за месяц до рождения девочки все семейство Степана Меньщикова переболело коронавирусом. Врачи поставили диагноз ковид ему и его жене, когда она была уже на сносях.
Звезда шоу "Дом-2" призналась, что он болел тяжело, так плохо ему еще никогда не было. Степан Меньщиков очень боялся за свою беременную супругу, ведь последствия болезни могут быть самые страшные, так как вирус еще не изучен.
Степан Меньщиков вспомнил, где они могли заразиться. Пара посещала одно мероприятие, после которого и почувствовала себя плохо. Первые симптомы появились у них через несколько дне после того события.
"Десять дней мы с женой просто лежали дома. Так плохо мне никогда не было, очень тяжело переносили эту болезнь. Нам начали колоть антибиотики, которые нас и спасли", приводит слова Степана Меньщикова "Собеседник".
К счастью, девочка Степания родилась здоровой. 41-летний отец признался, что она очень похожа на него.
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