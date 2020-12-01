Подданный Елизаветы II вынес из дворца ее имущество и продал за гроши

37-летний работник хозблока Букингемского дворца украл ценных вещей на 100 тысяч фунтов стерлингов. О пропаже узнали члены семьи Елизаветы, и воришку задержала полиция Лондона, пишет Daily Mail.
Как выяснилось, мужчина по имени Канто украл ценные медали кавалера, одну из которых продал ее на eBay за 350 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что орден был продан гораздо ниже его реальной цены. Также он присвоил и другие ценные вещи, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и альбом с фотографиями визита во дворец американского президента Дональда Трампа.
Канто крал вещи из дворцового магазина, королевского хранилища, шкафчиков, прачечной и кассы. Несмотря на совершенное преступление, суд освободил Канто под залог и перенаправил его дело в другую инстанцию. Теперь ему грозит лишение свободы. Королева Елизавета пока не комментирует происходящее.
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