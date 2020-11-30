Объявлено об уходе Елизаветы II

Британский монарх намерен отойти от дел. Елизавета II передаст основную часть полномочий старшему сыну, принцу Чарльзу.

По словам королевского эксперта Луизы Чуни, британская королева в скором времени планирует уйти в тень. Ее Величество назначит принца Чарльза официальным регентом.

Более того, наследник престола уже долгое время выполняет значительную часть офисной работы монарха. Постепенно Чарльзу передадут и другие обязанности Елизаветы II. Отметим, что сыну королевы активно помогают принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Принц Чарльз, став регентом, будет выполнять основные обязанности монарха. Между тем, называться королем по праву он сможет только после смерти Елизаветы II.

Отметим, что в последнее время нервы королеве и членам ее семьи портит популярное телевизионное шоу "Корона". Картина повествует о жизни британского монарха. На Netflix выходит финальный, четвертый сезон сериала.

Министру культуры Великобритании Оливеру Даудену накануне пришлось сделать заявление. Глава ведомства сообщил, что власти страны планируют заставить Netflix добавить в титры "Короны" пометку о недостоверности описываемых событий. Дауден уверен, что картина может навредить публичному образу британской монархии. Со схожем мнением выступил брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

Отметим, четвертый сезон сериала "Корона" рассказывает о жизни августейшего семейства в период между 1977 и 1990 годами. Принц Чарльз представлен в ленте не в лучшем свете.