Ургант жестко приложил уволенного Сафронова на всю страну

Недавно на телевидении случился страшный скандал. Эксперта известного шоу "Битва Экстрасенсов", который работал там много лет, уволили за взяточничество. Ситуацию прокомментировали многие, но такого не ожидал никто.

Вчера на "Первом канале" вышел новый выпуск передачи "Вечерний Ургант". Ведущий посвятил несколько минут обсуждению насущной темы.

"Кстати, Сергей Сафронов вышел на первое место среди тех, кто больше всех заработал на магах и колдунах. И это после Джоан Роулинг! И он сместил в этом рейтинге даже Виктора Дробыша, который был продюсером Дмитрия Колдуна. Но Дробыш удерживает третье место в этом рейтинге, потому что по удивительным тварям продюсерский центр Дробыша по-прежнему на первом месте!", – высмеял Иван Ургант ситуацию на "ТНТ".

Комментарий иллюзиониста в ответ на этот поток иронии пока не последовал. Он, в целом, предпочитает не обсуждать ситуацию.

Напомним, экстрасенс Алина Вердиш сняла фильм о программе и опубликовала его на своем YouTube-канале. Там она раскрыла "злодеяния" Сергея Сафронова: он пытался заработать на помощи участникам. По ее словам, за деньги ведущий готов был оказывать полное сопровождение вплоть до финала. В фильме Вердиш озвучила даже расценки иллюзиониста на разных этапах шоу. Она утверждает, что у нее имеются все доказательства: слитые задания, многочисленные переписки и квитанции.

В 2018 году Сафронов говорил, что получает за программу лишь 100 долларов на бензин. Он объяснял такое скудное положение дел тем, что шоу – его детище, поэтому его целью является лишь бескорыстная помощь людям.

