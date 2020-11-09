Теперь он никто: королевская семья дерзко указала место переехавшего в США принца Гарри

В канун Дня Поминовения принц Гарри послал в Великобританию венок и попросил возложить от его имени перед памятником павших воинов. Прилететь на родину герцог Сассеский не смог из-за пандемии коронавируса.
Но супруг Меган Маркл получил отказ. Мол, Гарри не может принимать участие в таких мероприятиях, поскольку он не представляет монархию после отказа от обязанностей членов королевской семьи.
Почувствовав себя униженными, герцог и герцогиня Сассекские посетили кладбище в Калифорнии. Там они возложили цветы. Но и эти действия некоторыми не были восприняты всерьез. Например, телеведущий из Великобритании Пирс Морган посчитал, что Меган и Гарри сделали это только ради пиара.
Говорят, что Сассексы получили отказ не от Елизаветы II, а от придворных, которые действуют от ее лица. Королева уже давала понять внуку, что "усидеть на двух стульях" невозможно: либо он является членом королевской семьи и выполняет необходимые обязанности, либо живет обособленно без каких-либо прав.
Напомним, недавно Меган Маркл пыталась удалить из Сети откровенное видео со своим участием, но тщетно. Жена принца Гарри считает, что оно вредит ее репутации.
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