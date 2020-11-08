"Что вообще происходит?": Лобода возмущена грязным скандалом с онанирующим Дзюбой

Видео, на котором на котором форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занимается в исступлении самоудовлетворением, взорвало Сеть. Посмотрела его и певица Светлана Лобода. И не смогла сдержать эмоций.



"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах, – говорит певца. – Что вообще происходит, люди?!Где право на приватную жизнь?"

Артистка считает, что ничего страшного не случилось и хай поднялся на ровном месте. "Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, ни обижает, ни унижает, ломает карьеру человека!" – заявила звезда.

Напомним, тренер Станислав Черчесов публично заявил о серьезных изменениях в составе главной футбольной команды страны. Выяснилось, что 32-летнего Артему Дзюбу решили не приглашать на ближайший сбор национальной команды.

"Он имеет на это видео право! – уверена певица. – Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!"

Артистка полагает, что известные люди имеют право на частную жизнь. "Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! – задает она риторический вопрос. – Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню!"

На видео, которое так озадачило Лободу, футболист онанирует на кровати гостиничного номера – стонет, призывно раздвигает ягодицы, возбужденно двигает языком...