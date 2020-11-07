Шепелева и его новую пассию постигло жуткое разочарование

Дмитрий Шепелев обратился к поклонникам с интересной новостью. Телеведущий планирует переехать в новую квартир вместе с Екатериной Тулуповой и детьми. Однако вопрос поиска хорошей жилплощади встал ребром.

Проблемы, связанные с выбором достойного жилья, рассорили многие пары российского шоу-бизнеса. Дмитрий Шепелев вместе со своей любовницей до последнего пытается оккупировать роскошные апартаменты в центре столицы.

Квартирный вопрос уже несколько месяцев подряд беспокоит возлюбленных. Ведь предложенные варианты не нравятся ни телеведущему, ни его любимой женщине. По словам Екатериной Тулуповой, идеальное расположение недвижимости – Патриаршие пруды.

Известная дизайнерша уже успела представить, как ее раннее утро скрашивает поход в камерный ресторан возле дома. Однако все мечты спутницы Шепелева разбились о жестокую реальность. Один из самых дорогих районов Москвы только разочаровал знаменитостей.

"Посмотрели квартиру в доме и решили, что даром она нам не нужна", – заявил журналист.

У телеведущего тоже была мечта. Долгое время Дмитрий жил в Минске и, приезжая в российскую столицу, останавливался в огромной квартире с четырехметровыми потолками, французскими люстрами и шикарной лепниной. Похоже, что Шепелеву не хватает королевского размаха в современных квартирах.

Многочисленная аудитория поддержала звезд. Публика посетовала, что риелторы часто предлагают апартаменты, не соответствующие заявленным требованиям. Подобный подход только замедляет поиски и нервирует клиентов.