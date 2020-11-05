"Разве это нормально?": Пригожин прошелся по набросившейся на Валерию Успенской

Дочь королевы шансона Татьяна Плаксина обнародовала в своем микроблоге в "Инстаграм" запись разговора с певицей, во время которого та нелестно отзывалась о коллеге и подруге. Кроме того, Успенская выразила недоумение по поводу того, как артистке удается сохранять свою популярность.
Она считает, что певица Валерия делает все, чтобы создать видимость, что у нее есть концерты. По ее словам, Иосиф Пригожин беспокоится о детях, бабушках и мамах. "А ей только – королева, пой", – заявила артистка. При этом она не стеснялась использовать нецензурные выражения в адрес Валерии.
Вскоре Татьяна Плаксина удалила видео. Иосиф Пригожин же заявил, что Любовь Успенская своими словами показала собственную сущность. При этом он отметил, что зла никому не желает. "Это – бабский кухонный разговор, я даже не обижаюсь", – сказал продюсер.
Иосиф Пригожин добавил, что его уже не удивляют завистливые сплетни и перемывание косточек на кухне. "Меня, скорее, убивает общение матери и дочери в таком формате", – заключил он.
Напомним, ранее продюсер высказался о Моргенштерне. Рэпер признавался, что признался, что ворует музыку у других исполнителей. По словам супруга Валерии, нынешнее поколение занимается в основном тем, что перерабатывает опыт предыдущих. Это касается не только музыки, но и других аспектов творчества. Как отметил продюсер, ему бы не хотелось, чтобы его дети росли на Моргенштерне.
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