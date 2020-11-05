Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила в интернет аудиозаписи разговора матери. В своей беседе звезда нелицеприятно отзывается о коллегах.

В опубликованной в Сети записи Любовь Успенская материт свою коллегу Валерию. Женщина говорит в ее адрес гадости. Когда именно была сделана запись, не известно, однако Татьяна Плаксина уточнила, что дома она постоянно выслушивала подобное. И это еще малая часть того, что творилось в семье.

Девушка уточнила, что таким образом хотела отомстить матери, которая постоянно распространяет о ней грязные сплетни и поливает грязью.

Сейчас в Сети уже нет видео с записью разговора. Автор публикации удалил ее из общего пользования. Однако почему именно и как это произошло, остается только догадываться. Тем не менее, многие уже успели сохранить запись и сделать ее скрин-шот. Скандал пока не прокомментировали ни Любовь Успенская, ни Валерия.

Ранее звезда шансона сообщала, что у ее дочери начались серьезные психические отклонения на фоне употребления наркотиков. Сейчас мать и дочь расстались. Плаксина уехала к отцу в США, однако о ее образе жизни теперь мало известно, а мать не может контролировать девушку.

Около года назад в семье произошла крупная ссора после того, как Татьяна Плаксина неожиданно рассказала на телевидении, что мать ее душит, физически насилует и вообще не дает нормально жить.

