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Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать

Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать

Любовь Успенская. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила в интернет аудиозаписи разговора матери. В своей беседе звезда нелицеприятно отзывается о коллегах.
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В опубликованной в Сети записи Любовь Успенская материт свою коллегу Валерию. Женщина говорит в ее адрес гадости. Когда именно была сделана запись, не известно, однако Татьяна Плаксина уточнила, что дома она постоянно выслушивала подобное. И это еще малая часть того, что творилось в семье.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Девушка уточнила, что таким образом хотела отомстить матери, которая постоянно распространяет о ней грязные сплетни и поливает грязью.

Сейчас в Сети уже нет видео с записью разговора. Автор публикации удалил ее из общего пользования. Однако почему именно и как это произошло, остается только догадываться. Тем не менее, многие уже успели сохранить запись и сделать ее скрин-шот. Скандал пока не прокомментировали ни Любовь Успенская, ни Валерия.

Ранее звезда шансона сообщала, что у ее дочери начались серьезные психические отклонения на фоне употребления наркотиков. Сейчас мать и дочь расстались. Плаксина уехала к отцу в США, однако о ее образе жизни теперь мало известно, а мать не может контролировать девушку.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Около года назад в семье произошла крупная ссора после того, как Татьяна Плаксина неожиданно рассказала на телевидении, что мать ее душит, физически насилует и вообще не дает нормально жить.

Автор: 5 ноября 2020, 16:14 Источник: 7Дней.ru
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Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стaло холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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