Пригожин узнал о поражении 50% легких

Дочь Иосифа Пригожина столкнулась со знакомыми всем симптомами: повышенной температурой тела и воспалением легких. По словам продюсера, эти органы были поражены на 50%. Супруг Валерии благодарен врачам за спасение дочери от смертельного недуга. На днях ее выписали из медучреждения.
Пригожина пугает бессимптомное проявление COVID-19, ведь в таких случаях человек не знает о заражении и продолжает распространять инфекцию. Но продюсер не готов сидеть дома. Недавно он вместе с супругой улетел в Дубай, но не для отдыха, а ради работы.
Иосиф рассказал, что в Арабских Эмиратах запланированы съемка и фотосессия для Валерии. Там они готовят к релизу новую песню. Кроме того, в Дубае супруги чувствуют себя гораздо спокойнее. Разумеется, певицу и продюсера расстраивает отсутствие концертов, ведь в этом их смысл существования.
Что касается финансового благополучия, то у Валерии и Иосифа все хорошо. Они выделили часть средств из семейного бюджета, на которую смогут прожить год-полтора без стабильного дохода. "Мы подготовили подушку безопасности. Кризис закончится, мы все снова вернемся к нормальной жизни", – сказал Пригожин.
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