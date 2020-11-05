Пригожин узнал о поражении 50% легких

Коронавирус не обошел стороной семью Иосифа Пригожина. Продюсер рассказал, что его дочь провела в больнице некоторое время из-за COVID-19. Инфекцию также подхватил сын певицы Валерии.

Дочь Иосифа Пригожина столкнулась со знакомыми всем симптомами: повышенной температурой тела и воспалением легких. По словам продюсера, эти органы были поражены на 50%. Супруг Валерии благодарен врачам за спасение дочери от смертельного недуга. На днях ее выписали из медучреждения.

Пригожина пугает бессимптомное проявление COVID-19, ведь в таких случаях человек не знает о заражении и продолжает распространять инфекцию. Но продюсер не готов сидеть дома. Недавно он вместе с супругой улетел в Дубай, но не для отдыха, а ради работы.

Иосиф рассказал, что в Арабских Эмиратах запланированы съемка и фотосессия для Валерии. Там они готовят к релизу новую песню. Кроме того, в Дубае супруги чувствуют себя гораздо спокойнее. Разумеется, певицу и продюсера расстраивает отсутствие концертов, ведь в этом их смысл существования.

Что касается финансового благополучия, то у Валерии и Иосифа все хорошо. Они выделили часть средств из семейного бюджета, на которую смогут прожить год-полтора без стабильного дохода. "Мы подготовили подушку безопасности. Кризис закончится, мы все снова вернемся к нормальной жизни", – сказал Пригожин.